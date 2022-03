Winnaar bekend van het 22e seizoen Wie is de Mol?

De winnaar van het 22ste seizoen van spelprogramma Wie is de Mol? is de presentatrice Fresia Cousiño Arias, bleek bij de live uitgezonden ontknoping van het programma in Theater Rode Hoed in Amsterdam.

Cousiño Arias beantwoordde 34 vragen van de eindtest goed, net als mede-finalist Kim-Lian van der Meij. Maar omdat Arias 50 seconden sneller was in het maken van de test, is zij de winnaar van dit seizoen.

Allebei de finalisten hadden dus goed geraden wie dit seizoen de mol was: GTST-acteur Everon Jackson Hooi. Hooi ontmaskerde zichzelf: "Ik ben de mol", zei hij terwijl hij een masker afzette.

Rol van zijn leven

"In Albanië was Everon degene die altijd zijn ware gezicht verborgen heeft moeten houden", zei presentator Rik van de Westelaken. "Hij noemde het de rol van zijn leven, en die heeft hij met succes gespeeld."

Dit seizoen van Wie is de Mol? speelde zich af in Albanië. Andere deelnemers waren presentatrice Hila Noorzai, journalist Welmoed Sijtsma, journalist Arno Kantelberg, presentator Sahil Amar Aïssa, operazangeres Laetitia Gerards, zangeres Suzanne Klemann en rapper Glen Faria.