Het ene na het andere bedrijf keert Rusland de rug toe, maar voor hoelang?

"De bedrijven die nu weggaan, moeten zich wel even achter de oren krabben... Waarom hebben we dat niet eerder gedaan?", zegt Boudewijn de Bruin, hoogleraar financiële ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Als je denkt nu een rol te kunnen spelen in de oplossing van het conflict door je terug te trekken, dan ligt het voor de hand te denken dat je het conflict had kunnen voorkomen als je eerder weg was gegaan. Die vraag blijft wel bij mij hangen."

Hij twijfelt ook aan de geloofwaardigheid van sommige bedrijven die aangekondigd hebben te vertrekken. "Dat Shell bijvoorbeeld een goedkope lading olie uit Rusland heeft gekocht, laat zien dat je je heel erg moet afvragen wat precies de motivatie is van Shell. Het lijkt erop dat er zwalkend beleid wordt gevoerd."

Aderlating

Volgens Jeroen Ketting is het voor veel bedrijven geen ingrijpende beslissing om de activiteiten in Rusland te staken. "Rusland is voor de meeste internationale bedrijven een belangrijke markt, maar het speelt geen cruciale rol. Ben van Beurden van Shell zal na de beslissing van afgelopen maandag geen wijntje minder hebben gedronken."

Maar dat geldt niet voor Damen Shipyards. De scheepsbouwer had een aantal vissersboten en sleepboten te leveren aan Russische klanten, maar dat gaat voorlopig niet door. Ook neemt het bedrijf geen nieuwe orders aan. "Het is een combinatie van niet willen leveren en niet kunnen leveren onder de huidige sancties", zegt een woordvoerder. "We drukken nu even de pauzeknop in wat leveringen aan Rusland betreft. Dat is voor ons een behoorlijke aderlating."