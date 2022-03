Inwoners van bezette stad Cherson protesteren tegen Russische invasie

In Cherson is een grote groep inwoners de straat op gegaan om te demonstreren tegen de Russische bezetting van de stad. De regionale hoofdstad in het zuiden van het land was de eerste grote Oekraïense stad die in handen zou zijn gevallen van de Russen. Het is onduidelijk hoe groot de menigte is; het lijkt om honderden tot duizenden mensen te gaan.

De demonstranten zwaaien met Oekraïense vlaggen en schreeuwen leuzen als "Cherson is Oekraïne" en "Zelensky is goed bezig". Het protest vindt plaats bij het gebouw van de regionale autoriteiten, dat sinds woensdag door Russische troepen wordt bezet.

Militairen hebben geprobeerd met waarschuwingsschoten de demonstratie uiteen te drijven. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

In deze video worden waarschuwingsschoten gelost: