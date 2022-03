Elk dorp Noordoostpolder krijgt luiercontainer

Elk dorp in de Noordoostpolder krijgt een inzamelpunt voor gebruikte luiers. In Emmeloord komen in totaal vijf inzamelpunten.

De gemeente hoopt zo te voorkomen dat inwoners van de verschillende dorpen soms meer dan tien kilometer moeten reizen met hun vieze luiers, meldt Omroep Flevoland. Bij veel mensen leidt dat tot 'luierschaamte', zij vinden het vervelend om met luiers over straat te moeten.

Het probleem in de Noordoostpolder ontstond 1 januari. Tot die tijd mochten gebruikte luiers in de bak voor gft-afval. Maar omdat er plastic in zit moeten ze met ingang van dit jaar bij het restafval. Dat leidde tot gemor onder de inwoners: in de Noordoostpolder moet per containerleging worden betaald en containers zijn een stuk sneller vol met al die luiers.

Gratis luiers dumpen

Aanvankelijk dacht de gemeente goed te doen door een luiercontainer bij de gemeentewerf te plaatsen, waar je gratis je gebruikte luiers kunt dumpen. Maar voor de inwoners van Bant (zeven kilometer van Emmeloord) Marknesse (acht kilometer), Ens en Nagele (allebei op elf kilometer), alsmede voor een aantal wijken van Emmeloord zelf, bleek dat geen oplossing.

Vandaar dat er nu vijftien luiercontainers bij komen op, wat de gemeente noemt "voor de hand liggende locaties die zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande inzamelpunten". De eerste vijf containers worden nog deze maand in de dorpen geplaatst. De overige tien staan er in juli van dit jaar.

Tijdelijke oplossing

De gemeente benadrukt dat het om een tijdelijke oplossing gaat. Er zijn al goede technieken om luiers te recyclen, het ontbreekt alleen aan de capaciteit om dat overal in Nederland al te doen. De verwachting is dat dat over twee jaar wel kan.