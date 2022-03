Tv-acteur Mitch Ryan (Dharma & Greg) overleden

De Amerikaanse acteur Mitch Ryan is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend uit de tv-serie Dharma & Greg, waar hij een welgestelde vader speelde die niets begreep van zijn vrijgevochten schoondochter. Daarnaast had hij vele bijrollen in films en tv-producties.

Ryan raakte geïnteresseerd in acteren toen hij als marineman tijdens de Koreaoorlog in aanraking kwam met de entertainmentafdeling van het leger. Met zijn ijzeren kaaklijn en robuuste kuif kwam hij vaak in aanmerking voor rollen als stereotiepe mannenman: politiecommissaris, generaal, cowboy.

Na zijn debuut in Thunder Road met Robert Mitchum en wat kleine tv-rolletjes, was zijn eerste grote succes de bovennatuurlijke soapserie Dark Shadows. Hij speelde in 107 afleveringen, maar werd uiteindelijk wegens een drankprobleem ontslagen.

Bijrollen

Daarna volgde een groot aantal voornamelijk losse afleveringen in bekende series als Matlock, The A-Team, The Golden Girls en Who's the Boss. Voor misdaadserie Murder, She Wrote draafde hij maar liefst vier keer op, telkens in een andere bijrol.

Hij pochte in de running te zijn geweest voor de rol van kapitein Jean-Luc Picard, maar speelde in Star Trek: The Next Generation uiteindelijk alleen de vader van William Riker. Ook keerde hij terug naar het soapgenre als meedogenloze zakenman in 36 afleveringen van Santa Barbara.

Advocaat en bloemenkind

Nederlanders zullen hem vooral herkennen uit de vijf seizoenen van de komedieserie Dharma & Greg. Uitgangspunt daarvan was het overhaaste huwelijk tussen een wat nuffige advocaat en een bloemenkind uit het alternatieve milieu. Ryan speelde de patriciër die niets begreep van de losse moraal van zijn schoondochter en haar hippie-ouders, maar stiekem ook snakte uit zijn keurslijf te ontsnappen.

Ryan speelde daarnaast nog kleine rollen in meerdere Hollywoodfilms als The Devil's Own met Brad Pitt, Jim Carreys Liar, Liar en een deel van de Halloween-serie. Een meer dragende rol had hij als slechterik in het eerste deel van Lethal Weapon, als voormalig generaal die drugsbaron was geworden.

Actrice Jenna Elfman (Dharma) noemt Ryan "lieve, lieve Mitch" op Instagram. "Wat een vriendelijk mens. Hij was briljant als Gregs vader. Ik was dol op deze man. Een waar gentleman."