Shell koopt tegen spotprijs Russische olie: ‘We willen er op termijn mee stoppen’

Olie- en gasconcern Shell heeft 725.000 vaten Russische olie gekocht met een relatief hoge korting. Het bedrijf betaalde 26 euro per vat minder dan de geldende prijs voor Brent-olie, een belangrijke oliesoort op de wereldmarkt. Volgens internationale media waaronder de Financial Times kan Shell meer dan 18 miljoen euro winst maken op de lading.

Er geldt internationaal geen ban op olie en gas uit Rusland, maar de afgelopen week waren handelaren terughoudend om de Russische grondstoffen te kopen. De lading die Shell nu koopt van het handelsbedrijf Trafigura daalde de afgelopen dagen daarom in prijs.

Shell kondigde maandag aan zich terug te trekken uit Rusland vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Een samenwerking met het Russische bedrijf Gazprom wordt verbroken.

Belangrijke olie

"We zijn ook gestopt met de meeste activiteiten rond Russische olie", schrijft het bedrijf in een reactie. "Maar we blijven het kopen voor sommige van onze raffinaderijen en chemische fabrieken om er zeker van te zijn dat we brandstoffen en producten kunnen maken die consumenten en bedrijven iedere dag gebruiken."

Het bedrijf wil op termijn minder olie uit Rusland kopen als er alternatieven op de markt zijn. "Maar dit is complex aangezien Russische olie een belangrijke rol heeft in het wereldwijde aanbod en er in de huidige krappe markt relatief weinig alternatieven zijn."

Moreel kompas

Volgens energie-expert Lucia van Geuns van The Hague Centre for Strategic Studies is de Russische olie nog nodig voor het produceren van bijvoorbeeld diesel. "We kunnen voorlopig niet zonder en er is geen algehele boycot op Russische olie. Wat je nu ziet, is dat de handel zichzelf beperkingen oplegt rond Russische olie. Dat is niet alleen vanwege een moreel kompas, maar ook omdat ze een groter risico lopen met de olie. De Shell-handelaren hebben blijkbaar gedacht dat ze voor deze prijs het risico kunnen lopen."

De prijs van ruwe olie is sinds de oorlog in Oekraïne snel opgelopen. Een vat ruwe olie kost nu 118 dollar, een maand geleden was dat nog 90 dollar. Van Geuns: "Als de olie uit Rusland niet zou worden gekocht, zou de wereldwijde olieprijs nog veel hoger zijn."

De prijsstijging van olie is terug te zien aan de benzinepomp, waar er vrijwel dagelijks enkele centen bovenop de literprijs komen. Bij de duurste tankstations langs de snelweg kost een liter benzine inmiddels 2,45 euro.