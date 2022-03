Russen demonstreren bij Haagse ambassade, ook bondgenoot Navalny is erbij

Het feit dat Poetin hard optreedt tegen vrije media en demonstranten in zijn land ziet Zykov als een gunstig teken: het bewijst voor hem dat de tegenstand in Rusland groeit. Afgelopen week gingen prominente onafhankelijke media op zwart uit angst voor boetes en kwamen er strenge straffen op het verspreiden van voor het Kremlin onwelgevallig nieuws. Ook vertrekken veel buitenlandse journalisten.

"Ik wil tegenspreken dat er geen protesten in Rusland zijn. Die zijn er wel, maar ze worden in de kiem gesmoord. Mensen worden hardhandig opgepakt en vastgezet. Er zijn al 8000 mensen opgepakt, vrienden van me, bekenden. Iedereen die iets over de oorlog zegt wordt vervolgd, inclusief media."

"Maar die strenge verboden zijn voor Poetin juist nodig omdat de mensen niet meer zwijgen. Er worden alternatieve meningen verkondigd. Omdat er een tegenstem is in de samenleving, worden protesten hard onderdrukt."

Angst

Het past volgens Zykov in Poetins patroon. "Zijn belangrijkste strategie is altijd het zaaien van angst geweest. Dat gebeurt nu met de oorlog in Oekraïne, maar dat zit ook achter zijn dreiging met een kernoorlog richting het Westen. Maar nu stoppen mensen in Rusland eindelijk met bang zijn."

"Ik weet niet of mijn aanwezigheid bij het protest in Den Haag Poetin zal raken. Maar wat hem wel zal raken is als zondag in Rusland mensen massaal de straat op gaan. Dan zit Poetin met zijn armen om zijn knieën in zijn bunker te trillen van angst."