Oud-vluchtelingen ongerust: 'Mijn vader vreest nu dat oorlog hier komt'

Ook bij Jehad Tabasha roept de oorlog in Oekraïne herinneringen op. Hij werkt bij Vluchtelingenwerk Nederland en vluchtte zelf acht jaar geleden uit Syrië. "De situatie in Oekraïne brengt veel emoties naar boven. Als ik zie wat er in Oekraïne gebeurt is dat bijna hetzelfde als wat ik in Syrië meemaakte. Mensen verliezen dierbaren of zijn bang dat dat gaat gebeuren. Die angst is hetzelfde, in welk land je ook leeft. Het is pijnlijk om te zien, want ik weet hoe de mensen in Oekraïne zich nu voelen."

Pijnlijke vergelijking

De gebeurtenissen in Oekraïne zijn ook op een andere manier pijnlijk, zegt Al Bazi. Ze vindt het moeilijk om te zien hoe anders er tegen Oekraïense vluchtelingen wordt aangekeken. "Een Amerikaanse journalist zei op televisie dat dit anders is dan vluchtelingen uit Syrië, want dit zijn blanke christenen. Ik ken de context niet, maar dat doet heel veel pijn. De vergelijking gaat niet op en dat hoeft ook niet. Je kunt prima Oekraïne helpen, zonder te benadrukken dat mijn familie het niet waard was om gered te worden. Wij konden niet gewoon de trein pakken en ons paspoort laten zien zoals de Oekraïners. Dus dat voelt dubbel, maar we gunnen de Oekraïense vluchtelingen van harte een warm welkom."

Dat dubbele gevoel herkent Jehad Tabasha ook. "Het is tegelijkertijd pijnlijk dat sommige vluchtelingen makkelijker geaccepteerd worden dan andere. Het lijden door oorlog en geweld is immers hetzelfde, waar je ook vandaan komt. Zelfs de vijand is hetzelfde: de Russen bombardeerden ook Syrië. Polen opent wel de grenzen voor Oekraïners uit Oekraïne en niet voor andere nationaliteiten die uit Oekraïne vluchten. Ik voel verdriet voor de mensen die niet welkom zijn, maar ben zeker ook blij voor de Oekraïense vluchtelingen. Hun levens zijn gelukkig gered."