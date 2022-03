Grote brand in Haagse botenloods

In Den Haag woedt een zeer grote brand in een loods met boten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt, maar het pand staat desondanks volledig in lichterlaaie en lijkt niet meer te redden.

Er zijn veel brandweereenheden ingezet om overslaan van de brand naar omliggende panden te voorkomen. De brandweer meldt dat er in de loods ongeveer honderd plezierboten lagen. Omstanders zeggen dat ze explosies hebben gehoord. Vermoedelijk waren dat gasflessen.

Voor zover bekend was er niemand aanwezig in de loods toen de brand uitbrak.