In het donker, in de kou en onder vuur: 'Marioepol staat op omvallen'

Volgens burgemeester Vadym Bojtsjenko zitten de inwoners van de stad thuis in de kou, in het donker zonder drinkwater. Hij roept op tot een vrije doorgang voor burgers en hulpgoederen. Het is onduidelijk of aan die oproep gehoor wordt gegeven.

Gisteren werden Kiev en Moskou het eens over het instellen van corridors om vluchtelingen en noodhulp door te laten. Bolder: "Maar er is nooit gezegd wanneer of waar die zouden worden ingesteld."

Burgemeester Bojtsjenko zegt dat er grote schade is aangericht aan cruciale infrastructuur als ziekenhuizen, scholen, winkels en wegen. Ook raakt volgens hem de voedselvoorraad snel op.

Het valt moeilijk in te schatten hoe ernstig de situatie werkelijk is. Zowel Rusland als Oekraïne voeren een propagandaoorlog om de tegenstander zo slecht mogelijk af te schilderen. Maar ook een AP-verslaggever ter plekke meldt dat in een groot deel van Marioepol de stroom is uitgevallen. Hij schrijft verder dat het telefoonnetwerk plaatselijk plat ligt als gevolg van beschietingen.

Ambulances

Dat betekent dat ambulancemedewerkers lastig hun werk doen. Het melden van gewonden per telefoon is op sommige plekken onmogelijk. Sommige ambulances rijden lukraak door de stad op zoek naar gewonden, schrijft AP. Andersom kan het medische personeel ook niet telefonisch overleggen over waar ze slachtoffers naartoe kunnen brengen.

Voor een 16-jarige jongen kwam de hulp te laat. Hij raakte gisteren gewond bij een explosie toen hij op straat voetbalde, schrijft de verslaggever. Een operatie kon niet voorkomen dat de jongen kwam te overlijden.

Zijn vader Serhii rouwt bij het lichaam van zijn zoon: