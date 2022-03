Chinezen zwijgen op Paralympische Winterspelen over oorlog in Oekraïne

"Wat moet ik daarop zeggen?", vraagt Wang Lin zich af. Ze is het hoofd van de Gehandicaptenfederatie in Renhe, een dorpje aan de rand van Peking. "Het is in de geest van de Spelen dat we ons niet moeten laten verdelen door landsgrenzen of oorlog", meent ze. "Hoop en vrede. Dat is waar het om moet gaan."

Medefakkeldrager Shen Mingjie valt haar bij. "Ik geloof dat de Paralympische Spelen vrede kunnen brengen." China heeft in de afgelopen dagen opgeroepen tot "deëscalerende stappen" en maant "de relevante partijen" te zoeken naar "politieke oplossingen". Een propagandafunctionaris komt nadien even polshoogte nemen. Vragen hierover liggen gevoelig, maar de fakkeldragers hebben het juiste antwoord gegeven, luidt de conclusie.

Peking veroordeelt Rusland niet

De aanhoudende bombardementen en de vele burgerslachtoffers zijn voor Peking nog altijd geen reden om Moskou te veroordelen. Zonder Oekraïne bij naam te noemen zei het land meermaals te pleiten voor "het respecteren van de soevereiniteit van alle landen", maar er wordt vooral ook gewezen naar Washington.

"De oorlog had voorkomen kunnen worden als president Biden simpelweg beloofd had Oekraïne niet te accepteren als NAVO-lid", meent buitenlandwoordvoerder Wang Wenbin. Dat China al eerder op de hoogte zou zijn van de inval van Poetins leger in Oekraïne, zoals The New York Times eerder deze week schreef op basis van een inlichtingenrapport, noemt hij verachtelijk. "Puur nepnieuws, bedoeld om anderen de schuld in de schoenen te schuiven."

Ver-van-mijn-bedshow

Een beeld dat via staatsmedia als het CCTV-avondjournaal, dat dezer dagen veelvuldig verwijst naar het in de EU inmiddels geblokkeerde Russia Today, wordt versterkt. Voor de fakkeldragers lijkt het Russische wapengekletter, en de consequenties voor deze Paralympische Winterspelen een ver-van-mijn-bedshow.

"Ik hoop dat de Paralympische Spelen een groot succes worden", zegt de visueel beperkte Wei. "Ik ben ontzettend enthousiast", zegt Zhou Xia, die op de 100 en 200 meter meerdere gouden plakken won op de Paralympische Zomerspelen, meest recent in Tokio. Ze heeft het paralympisch vuur net doorgegeven aan een van haar collega's. "Ik hoop op wereldvrede", zegt ze. "Ik hoop dat er geen oorlog meer is, ik hoop echt op vrede op aarde."