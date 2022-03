Trouwen in oorlogstijd: 'Het feest komt na de overwinning'

Mykola is nog niet opgeroepen om het leger in te gaan. "Ik heb een vrouw, een kind en een zieke moeder om voor te zorgen, maar als het nodig is, dan ga ik."

'In het reine komen met God'

Pater Bogdan ziet dat het de afgelopen week steeds drukker is geworden in zijn kerk. "Mensen willen een nieuwe start maken met hun geloof. Ze willen bidden. En ze willen in het reine komen met God. Elke mis staat er een lange rij gelovigen die willen biechten."

In Rusland zullen zich dezelfde taferelen afspelen, denkt Bogdan. Soldaten die zich voordat ze naar het front gaan laten zegenen. Achterblijvers die in angstige afwachting hun heil zoeken in het gebed. De pater snapt dat dat schuurt, maar tegelijkertijd is zijn mening glashelder: "De kerk roept mensen op om hun naasten lief te hebben. Een oorlog ontketenen is niet van God maar van Satan. Dus als Kirill, de patriarch van Moskou, de Russische troepen zijn zegen geeft, dan is elk woord dat hij spreekt een leugen."