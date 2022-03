'Ik kan niet in Polen blijven terwijl in Oekraïne kinderen doodgaan'

Een groep vrijwilligers uit het buitenland heeft zich met een speaker en gitaar naast de rij geïnstalleerd om voor de vertrekkende Oekraïners te zingen. Echt geluisterd wordt er niet. Sommigen nemen de laatste ontwikkelingen aan het front door, een ander is aan het bellen met familie.

'Misschien kan ik informatie verzamelen'

Jaroslaw, met dikke zwarte baard, staat vooraan in de rij. Hij was in het buitenland voor werk toen de oorlog uit brak. Zijn vrouw en twee kinderen zijn nog in Kiev. "Het is mijn plicht om terug te gaan te helpen", zegt hij. Of hij meteen aan het front nodig is, weet hij niet. "Ik ga doen wat ik kan. Ik heb een drone, misschien kan ik daarmee vanuit de lucht informatie verzamelen."

De vastberadenheid straalt ervanaf. Een man staat op het punt staat om zijn vape-sigaret aan te steken, zegt dat hij klaar is om zijn land te verdedigen. Ook hij heeft in militaire dienst gezeten. Waar hij gaat vechten, weet hij niet. Maar hij weet wel zeker dat Oekraïne zal overwinnen. "We komen hier wel doorheen", zegt hij stellig.