Stuk ruimtepuin crasht op de maan, herkomst blijft mysterie

Het is een fascinerend ruimterelletje: een oude rakettrap moet vanmiddag rond deze tijd op de maan zijn neergestort. Intussen is nog steeds niet helder waar het stuk ruimteschroot vandaan komt. Mogelijk van een Chinese of een Amerikaanse raket, maar experts uit beide landen ontkennen dat.

Wel zeker is dat we geen beelden van de crash krijgen. De rakettrap is waarschijnlijk met een snelheid van 9300 kilometer per uur ingeslagen op de achterkant van de maan, die permanent aan ons zicht is onttrokken.

Ook NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), die in een baan rond de maan draait, bevond zich niet op de juiste positie om de inslag vast te leggen. De Amerikaanse maansatelliet zal achteraf wel foto's maken van de inslagkrater, meldde de LRO-vluchtleider afgelopen maand. Het kan echter weken tot maanden duren om de kleine krater te vinden, zelfs al is van tevoren ongeveer berekend waar de rakettrap neer zou komen: ergens in de buurt van de 570 kilometer brede Hertzsprung-krater.

De maancrash heeft verder niet veel gevolgen, buiten wat opdwarrelend maanstof. Sinds de jaren 60 zijn er vele landers en raketonderdelen - vaak met grote snelheid - op het maanoppervlak neergeploft. Maar dat nu niet duidelijk is wáár het mysterieuze stuk metaal vandaan komt veroorzaakt de nodige discussie.