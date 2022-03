Wel digitale aanvallen in Oekraïne-oorlog, maar de grote klap blijft vooralsnog uit

De afgelopen weken was het vaak de vrees: als Oekraïne wordt binnengevallen door Rusland, zal dat gepaard gaan met een grote digitale aanval. Bijvoorbeeld op de stroomvoorziening. Nu, meer dan een week nadat de inval is begonnen, is zo'n grote aanval vooralsnog uitgebleven.

Zo'n aanval kan grote gevolgen hebben. Als de stroom uitvalt hebben burgers daar last van, maar wordt ook communicatie voor bijvoorbeeld het leger een stuk lastiger. Dat zo'n scenario zich nog niet heeft afgespeeld, wil niet zeggen dat er helemaal niets is gebeurd. En een grote aanval kan in theorie elk moment plaatsvinden. Iedereen staat op scherp, ook in Nederland.

Twee grote aanvallen afgelopen jaren

De afgelopen jaren is Oekraïne uitgegroeid tot wat sommigen de "speeltuin" van Russische hackers noemen. Tot twee keer toe werd het land zwaar aangevallen. De eerste keer was in 2015, toen vlak voor Kerst honderdduizenden huishoudens uren zonder stroom zaten door een hack op elektriciteitscentrales.

Twee jaar later was het gijzelsoftware NotPetya die het land zwaar trof. Niet alleen Oekraïne werkt geraakt, maar er waren wereldwijd problemen. Van een ziekenhuissysteem in de VS, een olieproducent in Rusland, tot 's werelds grootste containervervoerder Maersk en de Rotterdamse haven. In 2020 werden zes Russen, werkzaam voor geheime dienst GRU, door de VS aangeklaagd voor deze aanval.

Het Nederlandse havenbedrijf APM Terminals had ook last van de aanval: