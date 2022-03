'Kerncentrales niet gebouwd op oorlog, bij inslag dreigt grote ramp'

De Russen kunnen ervoor kiezen om de stroomproductie in de centrale te stoppen. Dat levert geen risico's op. "Maar de centrale zelf moet in bedrijf blijven", zegt Turkenburg. Het koelproces is cruciaal voor de veiligheid.

"In kerncentrales zitten in de reactors grote bassins waar splijtstofstaven in zitten. In die staven zit heel veel radioactief materiaal. Die staven moeten permanent gekoeld worden en intact blijven. Als dat misloopt kun je een ramp krijgen vergelijkbaar als we in Fukushima of we Tsjernobyl eerder hebben gezien."

Om de vuurgevechten van afgelopen nacht maakt hij zich geen zorgen. Er vloog een bijgebouw in brand, maar dat heeft geen radiologische gevolgen. Kogels zijn ook het probleem niet, zegt hij.

"Als er een bom op de reactor valt komt er veel straling vrij. Dan besmet dat een groot gebied, ook Rusland zelf. Zo'n radioactieve wolk trekt kilometers ver", zegt Turkenburg. "Dat hebben we ook bij de ramp in Tsjernobyl gezien in 1986. Daar hebben we zelfs in Nederland last van gehad."

Volgens Turkenburg is van groot belang hoe Rusland nu omgaat met het personeel van de centrale: