Wekdienst 4/3: Opening Paralympische Winterspelen • Cultuur in actie voor Oekraïne

Wat heb je gemist?

Er is vannacht hevig gevochten om de kerncentrale Zaporizja in Oekraïne, nabij de plaats Energodar. Door Russische beschietingen brak brand uit in een gebouw. In eerste instantie werd gemeld dat een van de zes reactorgebouwen werd geraakt. Later liet de staatsnooddienst van Oekraïne weten dat het een trainingscomplex betrof.

Dit zijn beelden van de aanval: