Gevechten om kerncentrale Zaporizja, brand uitgebroken in gebouw op complex

Er wordt hevig gevochten om de kerncentrale Zaporizja in Oekraïne, nabij de plaats Energodar. Volgens Oekraïne proberen Russische troepen de controle te krijgen over de kerncentrale.

Bij de gevechten is brand uitgebroken in een gebouw, maar er zijn tegenstrijdige berichten over om wat voor gebouw het gaat. Volgens een woordvoerder van de centrale werd een van de zes reactorgebouwen geraakt. Het reactorgebouw wordt op dit moment gerenoveerd en wordt daarom niet gebruikt, maar er is wel radioactief materiaal aanwezig.

De staatsnooddienst van Oekraïne zegt dan weer dat er een trainingscomplex geraakt is. Vooralsnog is er geen verhoogd stralingsniveau gemeten. De veiligheid is op dit moment gegarandeerd, zegt de gouverneur van de regio Zaporizja.

De Amerikaanse president Biden belde met de Oekraïense president Zelensky over de situatie. Zelensky greep de gelegenheid ook aan om 's nachts een videoboodschap op te nemen. Daarin beschuldigde hij Rusland van "nucleaire terreur". Hij riep Europa op "wakker te worden".

Atoomagentschap: houden het in de gaten

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken riep de Russische troepen na het uitbreken van de brand op om onmiddellijk met de beschietingen te stoppen. Vanwege de beschietingen kan de brandweer de brand niet blussen.

Zaporizja is de grootste kerncentrale van Europa en zeer belangrijk voor de elektriciteitsproductie van Oekraïne. 20 procent van alle elektriciteit in Oekraïne wordt opgewekt in Zaporizja. Dat maakt de kerncentrale ook een belangrijk strategisch doel voor Rusland.

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) zegt in contact te staan met de Oekraïense regering en de situatie nauwlettend in de gaten te houden.