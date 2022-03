Oekraïense vluchtelingen krijgen speciale status in de Europese Unie

Oekraïners kunnen straks tot drie jaar verblijven in de Europese Unie, zonder dat zij asiel hoeven aan te vragen. Zij krijgen een speciale verblijfstatus. De EU-landen zijn het eens geworden over een nieuwe richtlijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het is de allereerste keer dat in de EU zo'n speciale beschermingsregeling wordt ingevoerd.

In een week tijd zijn meer dan een miljoen Oekraïners hun land ontvlucht. In 2015, tijdens de piek van de vluchtelingencrisis, kwamen er in het hele jaar zo'n 1,4 miljoen vluchtelingen naar Europa. Het is dan ook zeker dat de oorlog in Oekraïne tot veel grotere aantallen zal leiden dan toen.

Voor de Europese ministers van Binnenlandse Zaken was dat aanleiding om afspraken te maken over de verdeling en opvang van deze vluchtelingen. "We zullen de komende tijd een enorme klus moeten klaren, want ik verwacht dat de aantallen die we nu zien fors omhoog zullen gaan", zegt staatssecretaris Eric van der Burg.