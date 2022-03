Aleksandr is 'oorlogspostbode' in Kiev: 'Wij gaan zeker winnen'

Hij klinkt kalm, maar de oorlog zit diep onder zijn huid. Aleksandr laat een filmpje zien, gemaakt in de buurt van zijn huis. Verkoolde lichamen, een dode hond, een beschoten auto, bloed op het asfalt. "Dit is het ergste wat ik heb gezien tot nu toe. Dit is hoe de 'bevrijding' van de Russen eruit ziet."

Slapen lukt wel. Niet goed, maar voldoende. "Ik ben geen robot, ik moet gewoon rust pakken. Het lukt om te slapen terwijl raketten Kiev bestoken. Ik denk gewoon: ik laat die klootzakken mijn slaap niet verpesten en dan val ik in slaap."

'Moeilijk om te schieten op jonge Russen'

Kiev houdt vooralsnog stand, hoewel een militaire kolonne van 60 kilometer vanuit het noorden is genaderd en mogelijk de stad zal omsingelen en belegeren. "We waren onvoldoende voorbereid op een aanval vanuit Belarus, daarom konden de troepen zo diep het land in komen. We lieten ze diep het land in gaan, zodat ze nu problemen met de bevoorrading hebben doordat er obstakels zijn opgeworpen", zegt hij.

"Er zijn ook veel jonge militairen aan Russische zijde, van 18 à 20 jaar oud", weet Aleksandr. "Ik hoor van Oekraïense zijde dat ze het moeilijk vinden om op hen te schieten, op zulke jonge, onwetende jongens."

Aleksandr hoort van militairen dat sommige Russische militairen afdruipen en omkeren. "Ze dachten als bevrijders met bloemen te worden ontvangen; dat was hun verteld. En ze waren verbaasd dat bijna elk dorp in Oekraïne straatverlichting en geasfalteerde wegen heeft, dat is in veel Russische dorpen wel anders."

De Geest van Kiev

Berichten over deserterende militairen worden volop gedeeld in Oekraïne, maar zijn niet te verifiëren. Zulke verhalen werken in ieder geval als morele impuls. Zo ook het verhaal over 'De Geest van Kiev', een onbekende straaljagerpiloot die na één week oorlog bijna mythische proporties heeft gekregen. Hij zou op de eerste dag van de invasie zes Russische vliegtuigen hebben neergehaald; inmiddels zou de teller al op 21 staan.

Oud-president Porosjenko heeft een foto van de vermeende 'geest' gedeeld: