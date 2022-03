Minstens achttien doden door ingestorte goudmijn Guinee

In Guinee zijn minstens achttien mensen om het leven gekomen bij de instorting van een geïmproviseerde goudmijn. Het ongeval vond maandag plaats in Gaoual, een kleine 400 kilometer ten noorden van de hoofdstad Conakry. Er zijn de afgelopen maanden veel mijnwerkers naar de regio getrokken om goud te zoeken.

"Op dit moment zijn achttien lichamen geborgen en we zijn nog niet klaar. De reddingsoperatie gaat door", zegt een regeringswoordvoerder tegen verslaggevers ter plaatse.

Ongelukken komen vaak voor in mijnen in West-Afrika, waar weinig toezicht of regulering is. Bij een soortgelijk ongeluk in Guinee kwamen afgelopen mei zeker vijftien mensen om.