Aanhouding terrorismeverdachte uit Reuver blijkt vergissing te zijn

De man uit Reuver die vorig jaar april werd opgepakt op verdenking van terrorisme, is onschuldig.

"Uit niets is gebleken dat de man aan aanhanger van IS is of het jihadistische gedachtegoed zou aanhangen", laat het Openbaar Ministerie weten bij 1Limburg. "Integendeel, het politieonderzoek wijst uit dat de man er duidelijk afkeer van heeft."

Het was groot nieuws toen de politie vorig jaar de toen 18-jarige man in zijn woning in het Noord-Limburgse dorp oppakte. Het OM zei dat hij werd verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

De tiener werd op last van de inlichtingendienst AIVD aangehouden, omdat hij in een chatgroep op berichtendienst Telegram zat. In diezelfde chatgroep zat ook een vrouw uit Frankrijk die een paar weken eerder was gearresteerd. Zij werd ervan verdacht dat ze een zelfmoordaanslag wilde plegen. In haar huis werd een zelfgemaakt explosief gevonden.

Niet betrokken bij plannen

Bij de man in Reuver werden geen wapens of explosieven aangetroffen. Toch stelde de politie een uitgebreid onderzoek in, waaruit bleek dat binnen de chatgroep islamitische liederen werden gedeeld, waaronder jihadistische liedjes. Maar de man had geen enkele sympathie voor jihadistisch gedachtegoed en had ook niets te maken met terrorismeplannen, stelt het OM nu. De Franse autoriteiten bevestigen dat hij niet betrokken was bij de plannen van de opgepakte vrouw om een aanslag te plegen.

De nu 19-jarige man is vorig jaar na een paar weken voorlopige hechtenis vrijgelaten. Het OM heeft de zaak tegen hem nu geseponeerd.