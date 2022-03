Wekdienst 3/3: Pro-forma Peter R. de Vries • Met welk liedje gaan we naar het Songfestival?

Wat heb je gemist?

Het aantal Oekraïners dat het land als gevolg van de oorlog ontvlucht is, is gestegen tot boven een miljoen. Dat zegt vluchtelingenorganisatie UNHCR, onderdeel van de Verenigde Naties. In totaal wonen er 44 miljoen mensen in Oekraïne, wat betekent dat inmiddels meer dan 2 procent van de bevolking op de vlucht geslagen is.

De VN gaat ervan uit dat er tot wel 4 miljoen vluchtelingen kunnen komen, maar mogelijk wordt die prognose naar boven bijgesteld. Als het aantal vluchtelingen zo blijft oplopen kan dit "de grootste vluchtelingencrisis deze eeuw" veroorzaken, aldus UNHCR.

