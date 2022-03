Roemeense helikopter crasht bij zoektocht naar gevechtsvliegtuig; zeven doden

Zeven militaire reddingswerkers in Roemenië zijn omgekomen toen de helikopter waarin ze zaten neerstortte. Ze waren op pad gestuurd om een vermiste straaljager van de Roemeense luchtmacht te zoeken.

De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Wel had de helikopter gemeld dat er slechte weersomstandigheden waren. Daarom was de reddingsploeg teruggeroepen naar de basis. De helikopter, een IAR 330-Puma, stortte uiteindelijk neer bij het dorpje Gura Dobrogei in het oosten van het land, niet ver van de Zwarte Zee.

Het vermiste gevechtsvliegtuig is nog altijd niet gevonden. Het gaat om een MiG 21 LanceR. De MiG steeg om 19.50 uur plaatselijke tijd op en verloor om 20.00 uur het radiocontact met de luchtmachtbasis. Drie minuten later verdween het van de radar. Om 20.21 uur steeg de helikopter op om te zoeken naar het vliegtuig. Om 20.44 uur verdween het van de radar.

MiG's worden vervangen

De Roemeense president Klaus Iohannis betoonde in een verklaring zijn medeleven: "Ik betuig mijn diepe spijt en volledige medeleven vanwege het verlies van zeven militairen van luchtmachtbasis Mihail Kogalniceanu."

Er zijn de laatste jaren meer ongelukken gebeurd met het zelfde type gevechtsvliegtuig. In 2018 kwam een piloot om het leven toen zijn vliegtuig tijdens een luchtshow in Zuid-Roemenië neerstortte. Roemenië is bezig het gebruik van dat type vliegtuig af te schalen. In de toekomst wil het land alleen nog maar F-16's gebruiken.