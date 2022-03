Hoekstra wil opnieuw praten over regeerakkoord, Kaag wil niet aan afspraken tornen

Daarmee lijkt hij te suggereren dat er ook met geld geschoven kan worden, en dat de investeringen in defensie ook ten koste kunnen gaan van andere zaken, zoals het budget voor klimaatbeleid. Om de gevolgen van de klimaatverandering terug te dringen wordt er 35 miljard euro in een fonds gestopt, zo staat in het regeerakkoord.

Daar iets van afhalen om te investeren in defensie is op het eerste gezicht in strijd met wat de Tweede Kamer wil. Maandag werd nog een breed gedragen motie aangenomen voor extra geld naar de krijgsmacht, maar zonder dat dat ten koste gaat van andere investeringen.

Wil Hoekstra, in het vorige kabinet nog minister van Financiën, dan bezuinigen? Op die vraag gaat hij niet in. "Dat is niet voor nu", zegt hij. "Ik constateer dat we terug moeten naar de tekentafel, zonder dat ik nu de oplossing uit de mouw schudt."