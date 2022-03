'Hoop dat Oekraïense leger genoeg spullen heeft, zij beschermen ons'

De Russen die zijn aangetroffen verderop in de omgeving zijn vaak niet veel ouder, aldus Agterbos. "Heel veel van die jonge Russen zijn de weg kwijt, die dwalen wat rond. We hebben ook alle straatnamen en markeringen verwijderd en daardoor verdwalen ze de hele tijd. Die jonge jongens geven ook snel op, gelukkig maar."

Maar dat geldt lang niet voor alle Russen, luiden de berichten die hij krijgt. "Er is ook een colonne die veel te weinig proviand bij zich heeft en daardoor honger heeft. Die berooft de plaatselijke bevolking", zo hoort hij.

De Russische inval is nu bijna een week geleden. "Het voelt als een maand", vertelt de Nederlander. "En ik denk ook niet dat ik er jonger uitzie."

Niet naar schuilkelder

Wanneer de Russen komen, weet hij precies wat hij gaat doen. "De eerste stap is in de gang gaan zitten tussen onze woning en die van onze buren in. We gaan niet naar een schuilkelder. Vrijdag zijn we daar wel even in geweest, tot het donker was. Maar die kelder had slechts een uitgang. En we hebben gehoord dat een aantal schuilkelders ingestort is. En met maar een uitgang zit je dan als ratten in de val."

Eten hebben ze genoeg, zegt hij. "Wel zou ik graag extra water willen hebben, we hebben nu 40 liter in huis. Uit de kraan komt nog water, maar dat moet je wel eerst koken. We hebben de badkuip vol laten lopen met water, zoals alle Oekraïners, zodat we het toilet door kunnen trekken."

Maar voorlopig houdt Agterbos zich vast aan de woorden van zijn burgemeester. "Er zijn wel parachutisten om ons heen geland, maar we zijn niet omsingeld. En ook zij zouden de hele tijd verdwalen. En we hoorden ook van Russische tanks die zonder brandstof staan en de lokale bevolking daar om vragen."