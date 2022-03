Russische staatsmedia geweerd uit EU, journalisten kritisch over 'censuur'

De Russische staatsmedia RT en Sputnik worden door de EU zo goed als volledig geweerd. Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie kondigde dit zondag al aan en nu is het officieel bekrachtigd. RT (Russia Today) en Sputnik worden voorlopig verboden op tv, via satelliet, via internet, op online platforms en via apps.

"De systematische manipulatie van informatie en desinformatie door het Kremlin is een actief middel in de aanval op Oekraïne", zegt EU-buitenlandchef Borrell. "Vandaag nemen we een eerste en belangrijke stap tegen Poetins manipulatie."

In Nederland heeft RT geen uitzendlicentie. Dat betekent dat providers de zender niet uit hun programmering hoeven te halen. Wel wijst alles erop dat providers straks de websites moeten blokkeren. Omdat de juridische tekst nog vers is, moeten de providers nog bekijken wat de precieze gevolgen zijn, maar alle signalen die de NOS van betrokkenen krijgt, wijzen in de richting van een blokkade.

Vrije pers

De Nederlandse Vereniging van Journalisten is bezorgd over de mediablokkade. Volgens de NVJ is het niet aan staten om nieuwskanalen indirect te laten blokkeren en ondermijnt de EU daarmee de fundamenten van een vrije pers.

De journalistenbond wijst erop dat juist Rusland dit soort beleid al jarenlang voert en dat de EU ervoor moet waken zich niet op hetzelfde hellende vlak te begeven. Een blokkade is een middel dat wordt ingezet bij geweld of overtreding van wetten.