KNVB woedend over passage in programmaboekje van amateurduel in Friesland

De KNVB is woest over een passage in een programmaboekje van amateurclub De Sweach uit Beetsterzwaag. In de voorbeschouwing op het duel afgelopen weekend in de zondag vierde klasse tussen De Sweach en Langweer (1-0) maakt de thuisclub een vergelijking met het nationaalsocialisme op basis van het logo van de bezoekende vereniging. De thuisclub gaat diep door het stof en heeft inmiddels excuses aangeboden.

Dit is de gewraakte passage over het logo van Langweer: "Onderaan zien we de oprichtingsdatum van 8 januari 1933. En dat was natuurlijk een andere tijd. Dus wellicht moeten we het logo in de context van die tijd plaatsen, met o.a. de opkomst van het nationaalsocialisme in Nederland/Europa."

Waarnemend voorzitter Sipke Brinksma van Langweer schakelde de KNVB in. Aan Omrop Fryslân laat hij weten dat de club verbijsterd is over de tekst in het programmaboekje.

Brinksma: "Wij zijn er niet op uit om De Sweach een oor aan te naaien, maar ik krijg wel uit mijn club en uit het dorp te horen dat we zoiets niet over ons heen moeten laten komen." De dorpen Langweer en Beetsterzwaag liggen ongeveer dertig kilometer uit elkaar.

'Dit was niet de bedoeling'

Voorzitter Wim Kunnen van De Sweach gaat diep door het stof. "Ik heb gisteren contact gehad met de voorzitter van Langweer en daarbij mijn excuses aangeboden. Deze zijn aanvaard en zullen nog worden overgebracht op het team. Dit was absoluut niet de bedoeling. De schrijver heb ik inmiddels ook gesproken en die snapt ook dat de plank volledig is misgeslagen. Hij zit hier behoorlijk mee in z'n maag."

'Dit is verschrikkelijk ongepast en fout'

Woordvoerder Jaap Paulsen van de KNVB zegt dat de bond in gesprek gaat met de club uit Beetsterzwaag. "Dit is een verwijzing die alle perken te buiten gaat. Het maakt niet uit hoe dit is bedoeld, dit is verschrikkelijk ongepast en fout. Het maakt het misschien wel nog erger dat iemand dit heeft verzonnen en dat er bij deze persoon of wellicht iemand anders later geen belletje afging voordat dit werd gepubliceerd."

Verdere gesprekken met de schrijver van de passage volgen, zegt De Sweach-voorzitter Kunnen. Hij trekt het boetekleed aan: "Dat het boekje ook is uitgebracht is uiteindelijk een verkeerde keuze van mij geweest en is daarmee mijn verantwoordelijkheid."