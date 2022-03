Oekraïense drones ingezet tegen Rusland: 'Effectief, maar geen wondermiddel'

De drone in de video's is de Bayraktar TB2: een door Turkije ontwikkelde drone. Oekraïne heeft er de afgelopen jaren twaalf besteld waarvan er zes operationeel zijn. Ook sloot Oekraïne een contract met Turkije om er nog eens 48 in eigen land te fabriceren. Vandaag meldde het Oekraïense leger op Twitter er weer enkele te hebben ontvangen en dat die meteen gevechtsklaar zijn.

"Het is een poor man's airforce", omschrijft Frans Osinga de drones. Hij is als bijzonder hoogleraar oorlog studies verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie en de Universiteit Leiden. "Het is een mooie compensatie voor het gebrek aan luchtoverwicht van Oekraïne. Ze kunnen doelen aanvallen waar de Oekraïense Migs niet meer kunnen komen."