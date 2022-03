Ombudsman vindt dat noodopvang voor veteranen beter en sneller moet

De opvang voor veteranen die acuut zorg nodig hebben in ons land schiet tekort. Dat concludeert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die ook Veteranenombudsman is. Afgelopen zomer startte hij een onderzoek naar de noodopvang, waar hij de afgelopen jaren regelmatig klachten over ontving. Vandaag verscheen een rapport met daarin een aantal verbeterpunten.

"In de eerste plaats is er een gebrek aan informatie over waar de plekken zijn voor deze mensen die acuut noodopvang nodig hebben", zegt Van Zutphen in het NOS Radio 1 Journaal. Ook is het volgens hem onduidelijk wie de opvang mag aanvragen. "Soms wordt gezegd dat een familielid dat niet mag en de veteraan het zelf moet doen." Maar wat Van Zutphen betreft moet iedereen die een signaal afgeeft dat een veteraan in de problemen is serieus worden genomen.

"Mensen moeten niet heen en weer gestuurd worden tussen de gemeente aan de ene kant en het Veteraneninstituut aan de andere kant. Het kan beter en sneller", zegt de ombudsman. Voor het rapport sprak hij onder meer met het ministerie van Defensie, het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) en de koepelorganisatie van veteraneninloophuizen.

'Kwaad tot erger'

De partijen waarmee de ombudsman om de tafel is gaan zitten, hebben ook zelf een aantal oplossingen aangedragen om "sneller, beter en effectiever" te werk te gaan. En dat is volgens Van Zutphen hard nodig. "Het woord 'noodopvang' zegt het al: het zijn mensen die acuut zorg nodig hebben. Ze kunnen niet langer thuisblijven. Als ze niet snel worden geholpen, gaat het van kwaad tot erger."

De ombudsman noemt het een verplichting aan de veteranen, omdat ze belangrijke dingen voor ons land hebben gedaan. Ze zijn bijvoorbeeld getraumatiseerd geraakt in oorlogssituaties, lichamelijk of psychisch. Erkenning en waardering zijn belangrijk, vindt Van Zutphen, maar niet zo belangrijk als de zorg die ze moeten krijgen als ze in de problemen zijn. Hij doet dan ook een dringende oproep voor lege bedden. "Zodat iemand heel snel en onmiddellijk kan worden opgenomen. Daar ontbreekt het aan."

Zo zijn er verhalen van mensen die een tijd in een tentje in het bos woonden, omdat ze niet geholpen konden worden. Of van veteranen die soms noodgedwongen zijn aangewezen op de daklozenopvang. "De signalen die werden afgegeven, werden niet verstaan door de overheid", zegt de ombudsman. "De gezondheid, niet alleen van de veteraan maar ook van zijn gezin, is van groot belang."

Opnieuw om tafel

In het rapport doet Van Zutphen vier aanbevelingen. Zo moet er een betere informatieverstrekking komen over opvangmogelijkheden, moeten ook aanvragen van bijvoorbeeld vrienden en buren in behandeling worden genomen, zou er bij noodopvang geen onderscheid gemaakt mogen worden tussen veteranen en moeten ze langer opgevangen kunnen worden.

In het najaar bekijkt de ombudsman hoe de aanbevelingen zijn uitgevoerd en wat de effecten daarvan zijn op de noodopvang voor veteranen. Hij gaat dan opnieuw om de tafel met de betrokken partijen.