Bezorger overleden na zware mishandeling in Hoogvliet na onenigheid over pakketje

Een 29-jarige Rotterdammer werd eerder al aangehouden voor de mishandeling. Regionale omroep Rijnmond meldde dat de man "volledig door het lint" ging en op de bezorger insloeg. Het gaat volgens de politie om de ontvanger van het pakketje. Het is onduidelijk waar de onenigheid precies over ging. De verdachte blijft voorlopig vastzitten.

Het OM meldt dat het onderzoek nog bezig is en laat weten dat de verdenking tegen de verdachte zal worden verzwaard naar doodslag. Eerst ging het nog om zware mishandeling.

Ook worden mensen die informatie hebben over het incident opgeroepen om zich te melden, bijvoorbeeld als ze iets gezien of gehoord hebben. Specifiek degenen die nog niet met de politie hebben gesproken, zegt een woordvoerder van het OM in Rotterdam.

'Onacceptabel'

PostNL zegt tegen persbureau ANP geschokt en diepbedroefd te zijn "door het vreselijke nieuws van het overlijden van onze pakketbezorger".

De gedachten van het post- en pakketbedrijf gaan uit naar de familie, vrienden en collega's van de man. "Wij staan voor hen klaar en zullen hen waar we kunnen steunen in deze moeilijke tijden. Het is bizar en onacceptabel dat een bezorger te maken krijgt met agressie of geweld tijdens het uitvoeren van zijn of haar werk."