Brand bij ontruiming coronademonstrantenkamp parlement Nieuw-Zeeland

De politie in Nieuw-Zeeland heeft een kamp van coronademonstranten bij het parlement in Wellington ontruimd en auto's weggesleept. 65 demonstranten zijn gearresteerd, onder meer voor wapenbezit en vernielingen. Drie agenten werden in een ziekenhuis behandeld aan verwondingen die ze opliepen door verzet tegen de ontruimingsactie.

Ruim drie weken geleden begon het protest bij het parlementsgebouw, in eerste instantie tegen de vaccinatieplicht voor bepaalde cruciale beroepen. Later kwamen er groepen bij die opriepen om alle coronamaatregelen op te heffen. Demonstranten blokkeerden straten met trucks, auto's en motoren. De demonstranten waren geïnspireerd door de truckersprotesten in Canada.

Pepperspray en melk

De politie greep in omdat eerdere constructieve gesprekken met protestleiders niet waren gevorderd en omdat veel vreedzame demonstranten waren vertrokken. Daar kwamen mensen voor in de plaats die uit waren op "gewelddadige confrontaties", zegt de politiecommissaris. Honderden agenten uit ook andere plaatsen in het land werden ingezet.

Demonstranten verklaarden dat de meerderheid zich goed had gedragen en dat ze hadden besloten om een kamp op te zetten nadat met hun voorstellen korte metten was gemaakt.

De politie had de demonstranten via luidsprekers opgeroepen te vertrekken van het terrein bij het parlementsgebouw omdat ze in overtreding waren. Een deel vertrok zelf, anderen gooiden volle waterflessen, brandblussers en stoelen en schreeuwden naar de politie. Agenten gebruikten pepperspray, waarna demonstranten melk over zich heen goten ter verkoeling. Ook staken demonstranten tenten, matrassen en stoelen in brand. Daardoor ontstonden rookwolken.