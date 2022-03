Cel en tbs voor man die 14 jaar geleden fatale brand in Mijdrecht stichtte

Een man die vorig jaar bekende dat hij in 2008 een dodelijke brand heeft gesticht in een stomerij in Mijdrecht, is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Bij de brand kwam de eigenaar van de zaak om het leven.

De man uit Epse in Gelderland werd vorig jaar aangehouden, omdat hij iemand in zijn dorp ernstig zou hebben bedreigd. Tijdens het politieverhoor bekende hij plotseling de brandstichting in Mijdrecht.

Volgens de rechtbank is de 43-jarige man vanwege ernstige psychische stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar. Maar de rechters vinden wel dat hij een geloofwaardige verklaring heeft afgelegd, die door voldoende bewijs wordt ondersteund, meldt RTV Utrecht.

Geen kortsluiting, maar brandstichting

Na de brand in Mijdrecht werd aangenomen dat de brand binnen was ontstaan door kortsluiting. Maar de veroordeelde, die destijds in Mijdrecht woonde, zegt dat hij aan de achterkant van de stomerij een hoop afval en een plastic tuinstoel in brand heeft gestoken.

Experts van het NFI zeggen dat zijn verklaring aannemelijk is, ook omdat er destijds een getuige was die rook en vlammen uit de achtertuin zag komen.

De man is ook schuldig bevonden aan ernstige doodsbedreigingen aan het adres van een medebewoner van een huis in Epse, waar hij onder begeleiding woonde.