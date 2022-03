Kijken naar duttende kerkuilen: de webcams van Vogelbescherming staan weer aan

Dit is de zestiende editie van Beleef de Lente, waar het paar- en broedseizoen van verschillende vogels online gevolgd kan worden. Vorig jaar keken 1,7 miljoen mensen mee naar het wel en wee van de verschillende vogels. Volgens Vogelbescherming Nederland keek een groot deel van die mensen iedere dag.

Veel vogelsoorten uit eerdere jaargangen keren dit jaar weer terug. De positie van de webcam bij het nest van de zeearenden is aangepast, omdat vorig jaar de lens werd ondergepoept door de jongen. Verder is er dit jaar een camera in een weidevogelgebied gezet, waar grutto's, kieviten en veldleeuweriken te zien moeten zijn.

De camera's blijven aan tot alle jonge vogels zijn uitgevlogen. Dat moet in juni of juli zijn.