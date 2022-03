Aanvallen in meerdere steden in Oekraïne, autoriteiten hekelen burgerdoelen

Wat zijn Grad-raketten?

De Grad- of BM-21 Grad kan per ronde veertig raketten achterelkaar afschieten. Het systeem, dat op een voertuig is gemonteerd, heeft een bereik van maximaal 40 kilometer en richt in een straal van 100 meter rond de plaats van impact enorme schade aan. Deze categorie zwaar geschut moet minimaal 70 kilometer van de frontlijn worden teruggetrokken.