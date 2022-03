Enorm Russisch konvooi bedreiging voor Kiev, maar ook kwetsbaar doelwit

Een Russisch militair konvooi dat op weg is naar Kiev is veel groter dan gedacht. Op satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar is te zien dat het konvooi ruim 60 kilometer lang is. Eerder werd gedacht dat het konvooi 27 kilometer lang was. Door bewolking en lagere beeldkwaliteit waren de satellietbeelden toen niet volledig.

De colonne bevindt zich zo'n 20 kilometer ten noorden van de Oekraïense hoofdstad. Volgens Maxar tonen satellietbeelden ook dat in het zuiden van Belarus, op een afstand van zo'n 32 kilometer van de grens met Oekraïne, gevechtshelikopters en grondtroepen klaarstaan.

Het konvooi bestaat uit onder meer tanks, gepantserde voertuigen en artillerie. "Maar wat opvalt is dat het gros van het materieel in het konvooi bestaat uit vrachtwagens", zegt Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp. "Niemand weet wat daarin zit. Dat kunnen militairen zijn, maar het kan ook om materieel gaan. Naar verluidt bestaat het konvooi voor een kleiner deel uit andere voertuigen als tanks of pantservoertuigen."

Gevaarlijke route

"Defensie-experts verbazen zich over de route die Rusland met dit konvooi neemt", zegt Groot Koerkamp. "Veel van de wegen die vanuit de richting van Belarus komen gaan door bebost gebied. Dat zijn smalle wegen. Zo'n konvooi is daar ongelooflijk kwetsbaar."

Pieter Cobelens noemt zo'n lang konvooi "vanuit militair perspectief niet al te verstandig". Hij is generaal buiten dienst en oud directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). "Tenzij je 100 procent zeker weet dat je tegenstander je daar niet al te veel dwars kan zitten." Rusland zou er dan van overtuigd moeten zijn dat het dominant is in de lucht.

Bekijk hier de satellietbeelden van het konvooi: