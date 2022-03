Waarom Poetin Oekraïners 'neonazi's in een gecreëerd land' noemt

"Oekraïne moet gedenazificeerd worden om de genocide in Oost-Oekraïne te stoppen." De Russische president Poetin gebruikt zeer grote woorden om de invasie van Oekraïne te rechtvaardigen. Wat bedoelt hij precies met de aantijgingen? En waar zijn ze op gebaseerd?

We leggen vijf claims van Poetin voor aan historicus Marc Jansen, auteur van Grensland, een geschiedenis van Oekraïne. De citaten van Poetin komen uit twee recente toespraken en een artikel van zijn hand. Onderaan dit artikel kun je die teksten lezen.

1. "De Oekraïense regering is russofoob"

Oekraïne heeft de afgelopen jaren geprobeerd de Oekraïense eenheid te versterken en invloeden uit Moskou te beperken, onder meer door een nieuwe taalwet. "Onderwijs moet in het Oekraïens worden gegeven en kranten in het Oekraïens worden uitgegeven." Zulke maatregelen gaan wellicht ten koste van het Russisch, maar betekenen geen 'uitbanning' van het Russisch, zegt Jansen.

"Tot 2014 was Oekraïne een verdeeld tweetalig land, maar dat is echt veranderd. In Kiev is het Oekraïens bijvoorbeeld enorm opgerukt. In westelijke steden als Lviv of Ternopil word je als Russischtalige überhaupt nauwelijks begrepen", aldus Jansen.

2. "Neonazi's hebben de macht in Oekraïne"

Voor de nazi-aanklacht moeten we terug naar de Oekraïense nationalist Stepan Bandera, die in de Tweede Wereldoorlog de kant van nazi-Duitsland koos en wiens beweging meewerkte aan de massamoord op Joden en Polen. "Dat deed hij in de hoop een onafhankelijke Oekraïense staat te kunnen uitroepen, wat overigens mislukte." In met name West-Oekraïne geniet Bandera als 'verzetsstrijder' een cultstatus, tot afschuw van Moskou.