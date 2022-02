Tweede Kamer wil onderzoek Russische geldstromen naar politieke partijen

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil een onderzoek naar de financiering van Nederlandse politieke partijen en politici door Rusland. Dat is een van de uitkomsten van het debat over de oorlog in Oekraïne.

De partijen willen dat de Algemene Rekenkamer op korte termijn onderzoekt of en zo ja hoe politieke partijen, politici, en belangenorganisaties zijn gefinancierd "met geld uit de Russische Federatie of met geld van Russische (rechts)personen".

De motie van partijleider Klaver van GroenLinks wordt gesteund door D66, Volt, PvdD, Denk, PvdA, BIJ1, ChristenUnie, CDA, Omtzigt, SGP en VVD.

Discussie

Aan het begin van het debat ontstond een discussie met FvD-leider Baudet, die zei niet te begrijpen waarom de andere partijen hem vroegen de Russische inval en oorlogsvoering te veroordelen. Dat soort oordelen horen volgens hem thuis in een "soort Mickey Mousewereld", waar de Westerse gemeenschap volgens hem in terecht is gekomen.

Verschillende partijen veroordeelden Baudet omdat hij het opneemt voor de Russische president Poetin. Of Baudet ooit geld heeft aangenomen van Rusland of Russische personen of organisaties is nooit bewezen.

Vanmorgen bracht de Oekraïense ambassadeur op uitnodiging van de Kamervoorzitter een bezoek aan de Tweede Kamer. De Kamerleden van FvD en PVV bleven zitten terwijl andere Kamerleden de diplomaat begroetten. De PVV veroordeelde later de inval in Oekraïne, maar keert zich wel tegen strafmaatregelen tegen Rusland.