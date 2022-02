Windmolens langs IJsselmeerdijk vervangen door grotere exemplaren

De 27 windmolens langs de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelburg worden de komende tijd afgebroken. Er komen 24 nieuwe en krachtiger molens voor terug, meldt energiebedrijf Vattenfall.

Windpark Irene Vorrink werd in 1997 opgeleverd. Volgens de energiemaatschappij is het een van de oudste nog werkende windparken van Nederland. "De hoeveelheid elektriciteit die we nu met 27 windmolens produceren kunnen we straks opwekken met drie van de 24 nieuwe turbines", zegt een woordvoerder tegen Omroep Flevoland.

Hijskranen op pontons

In maart worden de windmolens een voor een stilgezet en klaargemaakt voor demontage. In april worden de windmolens daadwerkelijk afgebroken. Dat gebeurt met hijskranen die op pontons in het IJsselmeer liggen.

De drie wieken en de neuskegel worden in zijn geheel van de turbines gehaald en op een ponton gelegd. Daar worden ze uit elkaar gehaald en via het water afgevoerd. Volgens Vattenfall wordt het grootste gedeelte van de windmolens gerecycled. Het demonteren duurt tot de zomer.

In 2023 worden de nieuwe turbines gebouwd, het jaar daarop moet het project klaar zijn.