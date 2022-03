Meer vormen van spionage worden strafbaar

Het kabinet wil dat meer vormen van spionageactiviteiten strafbaar worden. Nu is de schending van staats- of bedrijfsgeheimen strafbaar, daar komt het in gevaar brengen van de nationale veiligheid en de veiligheid van personen bij.

De gevangenisstraf op bijvoorbeeld het ophalen en brengen van pakketjes, het volgen van personen, het plegen van sabotage en andere activiteiten voor buitenlandse overheden die "zwaarwegende Nederlandse belangen in gevaar brengen" wordt in het wetsvoorstel zes jaar.

"We moeten de unieke kennis van het bedrijfsleven, onze onderwijsinstellingen en kennisinstituten beschermen", zegt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. "Dat geldt ook voor de specifieke kennis en technologie in vitale sectoren, zoals telecom. Ook moeten we mensen beschermen die slachtoffer zijn van buitenlandse spionageactiviteiten."

Invloed

Onder de nieuwe wet wordt het ook strafbaar om namens buitenlandse overheden invloed en druk uit te oefenen op mensen uit die landen die hier in Nederland wonen.

Het moet in de nieuwe wet duidelijk worden dat normale informatie-uitwisseling niet strafbaar is zoals in de journalistiek, de wetenschap, en diplomatieke of gewone bedrijfsactiviteiten. Yesilgöz: "Dat is anders als bijvoorbeeld de hoedanigheid van wetenschapper wordt misbruikt als dekmantel voor spionageactiviteiten."

De wettekst is nu in de consultatiefase, dat wil zeggen dat er op gereageerd mag worden. Daarna wordt het voorgelegd aan de Raad van state die er een juridisch oordeel over zal geven.