Roebel in duikvlucht, en drie Russische banken in Europa op omvallen

De roebel verliest fors terrein ten opzichte van de euro en dollar. Vanochtend verloor de Russische munt meer dan 20 procent van zijn waarde ten opzichte van de euro; hij is inmiddels minder dan een eurocent waard. De koersdaling volgt op een weekend waarin er door onder meer de Europese Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan meerdere sancties tegen Rusland zijn aangekondigd.

Zo werden er verschillende Russische banken uit Swift gezet. Dat is een berichtensysteem waarmee banken internationaal met elkaar communiceren. Geld overmaken naar buitenlandse banken wordt zo heel moeilijk gemaakt.

Roebel ondersteunen

Normaal gesproken zou de Russische Centrale Bank met die valutareserves de koers van de roebel kunnen ondersteunen, maar nu kan dat niet meer. De Europese Unie kondigde dit weekend met bondgenoten aan de valutareserves van de Russische centrale bank te bevriezen. Daardoor kan Rusland niet bij zijn dollars en euro's die bij veel buitenlandse banken zijn gestald.

De beurs in Moskou laat weten dat de aandelenhandel vanochtend nog niet van start gaat. Hoe laat de handel begint wordt later aangekondigd. De handel in valuta begint wel. Beurzen kunnen de handel uitstellen als ze veel turbulentie verwachten, om rust te creëren.

De Russische centrale bank heeft de rente inmiddels verhoogd ter ondersteuning van de zwakke roebel en de gierende inflatie. De basisrente bedraagt nu 20 procent, wat een verdubbeling betekent.

Drie Europese banken

De Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt daarnaast dat drie instellingen die onder toezicht van de ECB staan op korte termijn niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen, en dus waarschijnlijk failliet gaan. Het gaat om dochterbanken van de grote Russische Sberbank in Europa, de Sberbank Europe AG in Oostenrijk en twee dochterbanken in Kroatië en Slovenië.

Er is sprake van een significante uitstroom van tegoeden bij deze Russische banken en klanten halen massaal hun geld weg vanwege de oorlog en geopolitieke spanningen, aldus de ECB. Door deze bankrun hebben de banken niet meer genoeg geld in kas, en kunnen ze door de internationale financiële sancties dat ook niet meer aanvullen vanuit de moederbank, andere banken of de centrale bank.