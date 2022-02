Wekdienst 28/2: Kamerdebat over oorlog Oekraïne • Militaire oefening in Roemenië

Wat heb je gemist?

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft zich uitgesproken voor toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Tegen Euronews zei ze dat Oekraïne "een van ons is" geworden en dat het land welkom is in de EU. Ook de Oekraïense president Zelensky meldt op Twitter dat over EU-lidmaatschap is gesproken in een telefoongesprek met Von der Leyen.

Oekraïne heeft het streven naar EU-lidmaatschap in de grondwet opgenomen. In 2014 sloot Oekraïne een associatieverdrag met de EU, wat onder meer heeft geleid tot visumvrij reizen en nauwere economische samenwerking.

Verder telefoneerde Zelensky afgelopen avond met de Britse premier Johnson. In dat gesprek zei Zelensky dat de komende 24 uur van de oorlog in Oekraïne cruciaal zullen zijn, meldt een woordvoerder van Johnson.

