In de file op zoek naar veiligheid in Polen: 'Alles beter dan in Kiev blijven'

Alona glimlacht vanuit haar fel oranje auto. Achterin zitten haar dochter en een goede vriendin met haar baby op schoot. "Ik kom uit Soemy, daar is zwaar gevochten. Het is vreselijk." Zelf was ze bij haar zus in Kiev toen de eerste knallen klonken. "Ik werd midden in de nacht wakker van de bommen en rende naar mijn zus. 'Wakker worden, wakker worden, we moeten weg, we gaan naar Polen'. Mijn zus zei dat ik gek geworden was, maar ik ben gegaan", vertelt Alona.

In een halfuur pakte ze haar tassen en stapte in de auto. Sindsdien heeft ze een keer een stop gemaakt van vijf uur, om te slapen. "Ze hadden een kinderdagverblijf omgetoverd tot opvang, daar hebben we in kinderbedjes gelegen. Iedereen helpt elkaar, ik heb soms echt de tranen in mijn ogen." Aan haar keuze om te vertrekken, twijfelt Alona niet. Ze wijst naar de achterbank. "Ik red hiermee het leven van haar, van mijn dochter."

Hopen op uitzondering

Bij alle grensovergangen is het beeld hetzelfde: kilometers lange files. Tienduizenden Oekraïners willen het land uit. Veel mensen hebben vrienden en familie in Polen. Anderen wagen de gok, alles is beter dan blijven in een land in oorlog. Ze willen in ieder geval voor een paar weken de grens over.

De mannen die in de file staan, zullen niet ver komen, er geldt een algehele mobilisatie. Iedereen tussen de 18 en de 60 moet in het land blijven en beschikbaar zijn voor het leger. In een van de auto's hoopt een vader dat er voor hem een uitzondering wordt gemaakt. "Ik ben weduwnaar en ik moet voor mijn kind zorgen. Ik heb het overlijdenscertificaat van mijn vrouw mee, om het te bewijzen."

Een halve marathon

Intussen stappen steeds meer mensen uit hun auto. Het geluid van rolkoffers op de stoep vult het dorp. Een moeder duwt met een zorgelijk gezicht een kinderwagen voor zich uit. De paar maanden oude baby in de bak lacht vrolijk, zich niet bewust van de ellende die haar omringt.

Anna en Kirill komen er vastberaden aanstappen. "Het is maar een halve marathon", glimlacht Kirill bemoedigend. Ze hebben een taxi genomen tot ze niet verder konden en nu moeten ze te voet verder. Ze denken dat ze het aankunnen. "We squashen samen", zegt Anna.

Als ze in Polen zijn, hopen ze daar te kunnen werken. "We kunnen allebei online werken, dat is ons geluk. We zoeken we plek voor een paar weken en dan wachten we af. Niemand weet hoe deze oorlog gaat lopen, maar aan de andere kant van de grens zijn we in ieder geval veilig."