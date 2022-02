Demonstraties voor Oekraïne in Nederland en buitenland: 'Mooi om eenheid te zien'

In de hele stad zijn uitingen van solidariteit te vinden. Zo werd op het dak van het stadhuis de Oekraïense vlag geplaatst en kleurde de A'DAM Toren aan het IJ in de blauw-gele kleuren van het land. Ook aan het standbeeld 'Vrede' in de wijk Watergraafsmeer hangt de Oekraïense vlag. Eerder waren er op de Dam al twee solidariteitsacties.

Groningen

Op de Grote Markt in Groningen staan honderden mensen samen om hun steun te uiten. "Wat Rusland nu doet, zien we niet alleen als aanval op Oekraïne, maar als een aanval op het internationaal recht en Europa an sich", zegt Nick Schoonebeek van de politieke jongerenorganisatie Lux Europae, de initiatiefnemer van de actie, tegen RTV Noord. "Na de Tweede Wereldoorlog zijn daar internationaal afspraken over gemaakt. Wat er nu gebeurt gaat daar volledig tegenin."

Het protest kan volgens Schoonebeek louter op positieve reacties rekenen. "We hebben zelf ook veel Russische studenten benaderd, en zowel zij als de Oekraïense studenten zitten op één lijn: dit kan niet. Het is mooi om die eenheid te zien."