Impact Swiftsancties onduidelijk: 'Afwachten of olie- en gas in gevaar komen'

Dit is Swift

De Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift) werd in 1973 opgericht om internationaal bankieren te vergemakkelijken. Het is een samenwerkingsverband tussen banken en landen, maar als financiële grootmacht heeft de VS feitelijk de leiding ervan in handen.

Tot nu toe zijn Swiftsancties slechts tegen één land ingezet: Iran. Voorstellen om Rusland ermee te straffen na de annexatie van De Krim in 2014 liepen op niets uit. Na die westerse dreigementen zette Rusland het alternatief SPFS op. Dat was in 2020 goed voor een vijfde van Ruslands internationale betalingen, maar kan minder berichten versturen en werkt alleen op weekdagen.