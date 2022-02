Hoekstra: onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken wil dat er een onderzoek komt naar oorlogsmisdaden na de Russische invasie in Oekraïne. In WNL op Zondag zei hij dat hij dat gaat voorstellen aan de Verenigde Naties. Volgens hem moet er "van begin af aan bewijs worden verzameld van wat daar gebeurt".

Hoekstra benadrukte dat het nu het belangrijkste is om Oekraïne militair, humanitair en economisch te steunen en te kijken wat het land nu nodig heeft. "Maar uiteindelijk komt er ook een moment dat je juridisch moet afrekenen en dat je degenen die dit gestart hebben verantwoordelijk moet houden."

'Poetin architect van het bloedvergieten'

Volgens Hoekstra moet de wereld laten zien dat "dit type gedrag volslagen in strijd is met het internationale recht en dat we dat niet accepteren". De minister noemde president Poetin "de architect van dit bloedvergieten".

De Oekraïense president Zelensky maakte vandaag bekend dat Oekraïne naar het Internationaal Gerechtshof stapt. Dat zou Rusland moeten opdragen te stoppen met de invasie. Hoekstra zei bij WNL "dat met wat Poetin nu gedaan heeft de wereld van een week geleden niet meer bestaat". Hij sprak van "een waterscheiding in de geschiedenis en in de relatie tussen ons en Rusland".

Russische tegenmaatregelen

De minister herhaalde dat hij rekening houdt met economische tegenmaatregelen van Rusland tegen de sancties die de EU heeft ingesteld. "Die zullen heel Europa en potentieel ook Nederland raken. Maar dat mag nooit een reden zijn om de lat van de sancties lager te leggen, want dan doe je precies wat Poetin graag wil."

Hoekstra vindt dat de EU "schouder aan schouder" moet staan met de landen die het hardst worden getroffen.