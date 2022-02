100 miljard extra voor Duits leger: 'Dit is een keerpunt in de geschiedenis'

Bondskanselier Scholz trekt vanwege de Russische inval in Oekraïne 100 miljard euro extra uit om het Duitse leger te moderniseren. Ook wil hij jaarlijks 2 procent van het binnenlands product aan defensie gaan uitgeven, zei hij in een toespraak in de Bondsdag.

"Dit is een keerpunt in de geschiedenis. De wereld is niet meer hetzelfde als voorheen", zei de in december aangetreden sociaaldemocraat over de Russische agressie. Volgens hem wil de Russische president Poetin het recht van de sterkste laten gelden. "Wij moeten de kracht opbrengen grenzen te stellen aan dit soort oorlogshitsers."

"Het is helder: we moeten duidelijk meer investeren in de veiligheid van ons land, om onze vrijheid en onze democratie te kunnen beschermen", stelde Scholz. Daarvoor heeft Duitsland "nieuwe, sterke middelen" nodig.

NAVO-norm

Scholz wil dat Duitsland samen met Europese partners als Frankrijk een nieuwe straaljager gaat ontwikkelen. Tot die tijd kunnen de Amerikaanse F-35's worden ingezet.

Dat Scholz de defensie-uitgaven op 2 procent van het BBP wil brengen, betekent een forse verhoging. De 2-procentnorm is een NAVO-afspraak, maar Duitsland haalt dat al jaren niet. In 2020 kwam het land tot 1,56 procent. In totaal haalden negentien van de dertig NAVO-landen, waaronder Nederland, die norm niet. Nederland komt nu op 1,5 procent.

Afhankelijk van Russisch gas

Scholz was fel over de inval in Oekraïne, die hij onmenselijk en in strijd met het internationale recht noemde. "Dit is door niets of niemand te rechtvaardigen." Hij voegde eraan toe elke centimeter van het NAVO-territorium te zullen verdedigen.

In zijn toespraak ging Scholz ook in op de afhankelijkheid van zijn land van Russische gas. Hij zei dat Duitsland meer gas van andere afnemers wil gaan kopen en investeert in twee nieuwe havens voor LNG, vloeibaar gas. Daarnaast is het volgens hem beter zo snel mogelijk meer groene energie te gaan inzetten.

Duitsland is voor ongeveer de helft van zijn behoefte aan energie aangewezen op Rusland. Het was een van de redenen dat het land dwarslag bij het besluit Russische banken los te koppelen van banksysteem Swift.

Wapenleveranties

Gisteren brak Scholz al met de lange Duitse gewoonte om geen wapens te leveren bij een gewapend conflict. Door die uitzondering krijgt Oekraïne nu ook Duits luchtafweergeschut, antitankwapens en pantservoertuigen in plaats van alleen maar legerhelmen en een noodhospitaal.