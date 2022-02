Dag 4 van de oorlog in Oekraïne, dit is de situatie vanochtend

De oorlog in Oekraïne is de vierde dag ingegaan. In de hoofdstad Kiev heeft het Oekraïense leger volgens het gemeentebestuur de situatie onder controle; buiten Kiev wordt wel zwaar gevochten. Bij Charkov en ten zuiden van Kiev woeden enorme branden na aanvallen. Het overzicht van vanochtend.

In Vasylkiv, een stad ten zuiden van Kiev, wordt volgens Oekraïense media nog steeds zwaar gevochten om een luchtmachtbasis. Die ligt op zo'n 25 kilometer van het centrum van Kiev.

In dezelfde stad is bij Russische bombardementen een oliedepot geëxplodeerd en in brand gevlogen. Vanwege de zware beschietingen zou de brandweer niet dichtbij genoeg kunnen komen om het vuur te blussen. Omwonenden en ook inwoners van Kiev wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden vanwege mogelijke chemische dampen.

Honderden kilometers naar het oosten, bij Charkov, is een gasleiding geëxplodeerd. Ook daar woedt een zeer grote brand. Oekraïense media stellen dat de leiding door Russische troepen bewust als doelwit is gekozen.

In Kiev is de situatie vanochtend volgens plaatsvervangend burgemeester Povorznyk relatief rustig; het Oekraïense leger zou de situatie onder controle hebben.

De EU, de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaan toch een aantal Russische banken afsluiten van het internationale betaalsysteem Swift. Volgens Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen is het ook de bedoeling om de Russische centrale bank en oligarchen aan te pakken. Europese leiders moeten nog hun fiat geven, maar dat lijkt een formaliteit.

Over de hele wereld is de afgelopen dag geprotesteerd tegen de Russische inval in Oekraïne. Van Sydney tot Vancouver gingen mensen de straat op; ook vandaag worden weer grote betogingen verwacht.

Dit weten we over doden, gewonden en ontheemden