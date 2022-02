Zeven doden door overstromingen in noordoosten Australië

In het noordoosten van Australië zijn zeker zeven mensen omgekomen door overstromingen. Het gebied kampt al dagenlang met extreme regenval. In sommige gebieden viel in een dag tijd meer dan 300 millimeter regen.

In de deelstaten Queensland en New South Wales zijn huizen en wegen ondergelopen en auto's weggespoeld. Een man kwam om het leven toen hij zich zwemmend probeerde te redden uit een auto die onder water was gelopen. In New South Wales overleed een man toen zijn auto door de stroom werd meegevoerd.

'Ga niet de weg op'

Ook voor vandaag en morgen wordt nog veel regen verwacht langs de Australische oostkust. Onder meer in de stad Brisbane, de hoofdstad van Queensland, kan dat tot nieuwe overstromingen leiden. In een briefing maande de premier van de deelstaat inwoners om niet de weg op te gaan als het niet nodig is.

Meer dan 1400 woningen in Brisbane kunnen te maken krijgen met wateroverlast. Zo'n 700 mensen hebben het dringende verzoek gekregen om hun woonplaats Gympie te verlaten. Het waterpeil in de plaatselijke rivier heeft daar de hoogste stand bereikt sinds de jaren 80 van de negentiende eeuw.