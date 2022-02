Effect van sancties: KLM annuleert vluchten, maar ook veel vragen bij bedrijven

Niet alleen in de luchtvaart merken bedrijven de gevolgen van de sancties. Ook banken krijgen ermee te maken. Er zijn financiële sancties aangekondigd, bedoeld om Russische banken af te snijden van de kapitaalmarkten, en ook de dienstverlening voor de handel in aandelen van Russische staatsbedrijven wordt verboden voor EU-partijen. "Voor banken betekent dat: goed uitzoeken wanneer er precies sprake is van dienstverlening", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Ook met de exportverboden krijgen banken te maken, zegt de brancheorganisatie. "Je mag ook niet assisteren bij de koop en verkoop van dit soort goederen, dus banken moeten in de gaten houden dat zulke transacties niet via hun bankrekeningen lopen."

Het is volgens de NVB belangrijk voor banken dat er duidelijkheid komt welke producten precies onder het sanctieverbod vallen. "Daar hebben we de overheid voor nodig."

Steun voor sancties

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op dit moment bezig de impact van de sancties in kaart te brengen, en de website over geldende sancties aan te vullen. Vanaf maandagochtend kunnen ondernemers daar terecht voor vragen, zegt een woordvoerder.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft de afgelopen dagen bijeenkomsten gehad met leden. Nu de sancties zijn aangekondigd, is er maandag een nieuwe sessie.

Voorzitter Ingrid Thijssen zei gisteren tegen de NOS dat er vanuit het bedrijfsleven wel veel steun is voor de sancties. "We moeten niet vergeten: meneer Poetin is deze oorlog begonnen. Die staat aan de grens van Europa, en die moeten we echt tegenhouden."